التقلبات الجوية مستمرة .. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأحد إلى الجمعة

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن استمرار لنشاط منخفض السودان ليؤثر شمالا على مناطق من سلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب سيناء وجنوب البلاد اليوم السبت بحيث تزداد فرصة الأمطار مساءً.

ومن المتوقع:

١- سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناءوجنوب البلاد (نويبع -كاترين-شرم الشيخ -المنيا-أسيوط -سوهاج-قنا-الأقصر -أسوان-أبوسمبل) على فترات متقطعة.

٢-أمطار متوسطةالى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل حبال البحر الأحمر على فترات متقطعة قد تصل إلى حد السيول على (حلايب-شلاتين-مرسى علم-القصير -سفاجا- الغردقة والطرق المؤدية منها إلى جنوب البلاد).

وأعلنت هيئة الارصاد عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من غداً الأحد 14 نوفمبر إلى الجمعة 19 نوفمبر 2021، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره حتى الصباح الباكر على كل الأنحاء.

وفيما يلي حالة وأخبار الطقس خلال الأيام القادمة:

- يوم الأحد: تسود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من 5-7 صباحاً على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة.

وهناك فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وأقصى جنوب الصعيد (مطروح- السلوم- اسوان- ابوسمبل) على فترات متقطعة 30% تقريباً، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر( حلايب- شلاتين- مرسى علم) على فترات متقطعة 50% تقريباً.

- يوم الاثنين: تسود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من 5-7 صباحاً على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من غداً الأحد 14 نوفمبر إلى الجمعة 19 نوفمبر 2021

- الأحد 14 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 27 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 31 درجة والصغرى 20 درجة.

- الاثنين 15 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 27 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء 30 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 28 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 32 درجة والصغرى 20 درجة.

- الثلاثاء 16 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 26 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 25 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء 28 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 27 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 30 درجة والصغرى 20 درجة.

- الأربعاء 17 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 26 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 25 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 32 درجة والصغرى 20 درجة.

- الخميس 18 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 25 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 25 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 20 درجة.

- الجمعة 19 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 26 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 25 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 33 درجة والصغرى 20 درجة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من غداً الأحد 14 نوفمبر إلى الجمعة 19 نوفمبر 2021.