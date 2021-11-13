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أسوان: إجازة لجميع الطلاب غدًا لاستمرار سوء الأحوال الجوية

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أسوان: إجازة لجميع الطلاب غدًا لاستمرار سوء الأحوال الجوية أسوان: إجازة لجميع الطلاب غدًا لاستمرار سوء الأحوال الجوية

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قال محافظ أسوان أشرف عطية إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية قد تابعا الموقف؛ للاطمئنان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء تداعيات أزمة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة، التي تعرضت لها مدينة أسوان مساء أمس.

وأوضح المحافظ- في بيان اليوم /السبت/- أنه قام بتفقد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، حيث تابع المهام التي تقوم بها الجهات التنفيذية في هذا الاتجاه، مضيفا أنه جرى منح طلاب المدارس بجميع المراحل والإدارات التعليمية إجازة استثنائية غداً /الأحد/، وذلك بالتنسيق مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف الحفاظ على سلامة وأرواح الطلاب في ظل احتمالية استمرار سوء الأحوال الجوية، بجانب إتاحة الفرصة لشفط تراكمات المياه والتأكد من سلامة المنشآت والوصلات الكهربائية.

واطمأن المحافظ على الأوضاع بجميع المراكز والمدن التي تضررت من موجه الطقس السيئ، وذلك بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية، ومتابعة الموقف أولا بأول، مشيرا إلى أنه تم شفط وسحب تراكمات المياه بالشوارع، بجانب تأمين أعمدة الإنارة وأسلاك الهوائيات، كما تم توصيل التيار الكهربائي وتشغيل محطات مياه الشرب بشكل كبير.

وفى السياق، كشف وكيل وزارة الري بأسوان المهندس محمد على أنه جرى تصريف جميع كميات مياه الأمطار التي سقطت من خلال 36 مخرا صناعيا و27 سد إعاقة وحاجزا ترابيا، بجانب 13 بحيرة صناعية موزعين بجميع أنحاء المحافظة، حيث جرى تصريفها إلى المصارف المائية، خاصة في أربع مناطق بعزب كيما والكسارة بالجزيرة، وأبوالريش بمركز أسوان، علاوة على السراج بمركز إدفو،مما ساهم في انحصار الأضرار والخسائر بشكل جيد.

المصرى اليوم

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