استرداد أجهزة توليد للطاقة الشمسية سرقت من موقع تحت الإنشاء
أكد مدير إدارة الطوارئ والإنذار المبكر في مركز الأرصاد عبدالرحمن الزهراني استمرار هطول الأمطار ليوم غد على منطقة جدة، وتوقعات أن...
جدة :الوطن
08 ربيع الثاني 1443 هـ
أصدر تطبيق توكلنا اليوم 10 تحديثات جديدة على التطبيق من ضمنها إمكانية تصفح السجلات التجارية وكذلك حصول القادمين من دول الخليج...
أبها :الوطن
08 ربيع الثاني 1443 هـ
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك...
الرياض : الوطن
08 ربيع الثاني 1443 هـ