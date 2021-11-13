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‏استرداد أجهزة توليد للطاقة الشمسية سرقت من موقع تحت الإنشاء

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استمرار هطول الأمطار على جدة حتى يوم غد الأحد

أكد مدير إدارة الطوارئ والإنذار المبكر في مركز الأرصاد عبدالرحمن الزهراني استمرار هطول الأمطار ليوم غد على منطقة جدة، وتوقعات أن...

1294c8022d.jpgجدة :الوطن
6f69ee64c7.jpg08 ربيع الثاني 1443 هـ

10 تحديثات في توكلنا .. تعرف عليها

أصدر تطبيق توكلنا اليوم 10 تحديثات جديدة على التطبيق من ضمنها إمكانية تصفح السجلات التجارية وكذلك حصول القادمين من دول الخليج...

icon-byline.pngأبها :الوطن
icon-clock.png08 ربيع الثاني 1443 هـ

ضبط 12 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png08 ربيع الثاني 1443 هـ

الوطن السعودية

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