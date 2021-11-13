حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

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شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات اليومية لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون الحصول على تراخيص قانونية من الجهات المختصة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا الإطار شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، وقسم الإزالات بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بالقصبي شرق، حملة لإزالة سور بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 30 متر، كما قامت الوحدة المحلية بالأخيوة بإزالة حالتين عبارة عن غرفة بالطوب الدبش الأبيض، كما تم إزالة تشوينات بناحية الوحدة المحلية بالأخيوة على مساحة 175 متر، وتم تسليم الأرض للإصلاح الزراعي للمحافظة عليها من أي تعديات أخرى، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين .

وشنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ههيا، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالمهدية، حملة أسفرت عن إزالة حالة تعدي على مساحة 50 متر بعزبة العمدة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما قامت الأجهزة التنفيذية بمدينة القرين بإزالة سور مُقام بالمخالفة على مساحة 10 متر بمنطقة الهايش بدون ترخيص، وتم إزالة السور حتى مستوى سطح الأرض وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

