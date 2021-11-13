«كهرباء القناة» توافق على جدولة مديونيات نادي الإسماعيلي

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أوضح المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء انه استقبل اليوم المهندس خالد زين، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي لبحث جدولة مديونيات النادي.

وأكد رئيس الشركة إنه تم الاتفاق على جدولة المديونيات المتأخرة على النادى الإسماعيلى بدون فوائد وبالشكل المناسب الذي يخدم النادى ولا يرهق خزينته.

واكد رئيس الشركة خلال الاجتماع أن الإنذار الذي تلقاه النادى من الشركة ماهو إلا اجراء روتينى متبع من كافة الجهات الحكومية لاخطارهم بسداد المديونيات خاصة أن النادى لم يقم بتسديد تلك المستحقات منذ سنوات مؤكدا ان ليس هناك نيه من الاساس لقطع التيار الكهربائي عن مقر النادى.

واعطي رئيس الشركة مهلة زمنية لمجلس ادارة النادي كونه مجلس جديد منتخب حتى يستطيع تدبير أوضاعه الماليه.

ويذكر ان مديونية نادي الإسماعيلي لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بلغت 4 مليون و357 الف جنيه ناتجة عن تراكم فواتير الاستهلاك الشهرية لمدة ثلاث سنوات تقريبا.