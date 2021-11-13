رئيس الوزراء يتابع جهود احتواء تداعيات الطقس السيئ في أسوان

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تابع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية الموقف مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للإطمئنان على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإحتواء تداعيات هذه الأزمة .

وقام المحافظ بتفقد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام حيث تابع المهام التي تقوم بها الجهات التنفيذية في هذا الإتجاه، وقد أعلن محافظ أسوان عن منح طلاب المدارس بجميع المراحل والإدارات التعليمية أجازة إستثنائية غداً الأحد وذلك بالتنسيق مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بهدف الحفاظ على سلامة وأرواح الطلاب في ظل إحتمالية إستمرار سوء الأحوال الجوية، بجانب إتاحة الفرصة لشفط تراكمات المياه والتأكد من سلامة المنشأت والوصلات الكهربائية.

وأشار إلى أنه حرصاً على تيسير الإجراءات ومنع التزاحم لتقديم المستندات الخاصة بالمعلمين الراغبين في العمل بنظام الحصة فقد تقرر إجراء التقديم إلكترونياً من يوم الأحد وحتى الثلاثاء القادم، على أحد العناوين الإلكترونية التالية (http://cutt.us/Aswan-EDU / https://bit.ly/3FeA5fU / https://forms.gle/4SsxXdQ5Yc3J2Hcx7 )، وخلال تواجده بغرفة العمليات الرئيسية أطمئن المحافظ على الأوضاع بجميع المراكز والمدن التي تضررت من موجه الطقس السئ وذلك بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية، ومتابعة الموقف.

وأكد المسئولين أنه بناء على تكليفات محافظ أسوان تم شفط وسحب تراكمات المياه بالشوارع، بجانب تأمين أعمدة الإنارة وأسلاك الهوائيات، كما تم توصيل التيار الكهربائى وتشغيل محطات مياه الشرب بشكل كبير.