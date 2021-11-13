بعد ترويع التلاميذ بأسطورة «سفاحة الحمام».. يوم رياضي وبيئي بمدرسة نجع قنبر في قنا (صور)

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نظمت مديرية التربية والتعليم في قنا يوما رياضيا وبيئيا مميزا بمدرسة «نجع قمبر» الابتدائية التابعة لدارة ابوتشت التعليمية بشمال قنا وهى التي شهدت قيام أحد المدرسين بنشر الذعر بين الطلاب بأسطورة سفاحة تقوم بذبح الأطفال في حمام المدرسة.

يوم رياضى بمدرسة القمبر بابوتشت

وشارك لفيف من قيادات مديريه التربية والتعليم بحضور الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم ومنال عبدالوهاب وكيل المديرية وموجهى عموم التربيه الرياضيه والاجتماعيه والنفسيه وقيادات ادارات الانشطة بالمديرية.

يوم رياضى بمدرسة القمبر بابوتشت

وتضمن الاحتفال بممارسة الانشطه الرياضية المتنوعه والتى شارك فيها وكيل الوزارة ومساعدية التلاميذ في عده العاب هناك وقام بتوزيع جوائز بسيطه على الفائزين في هذه الالعاب وسط فرحه عارمه للاطفال هناك.

يوم رياضى بمدرسة القمبر بابوتشت

كما تم تدشين حمله «مدرستى صديقة للبيئه» وتم الاعلان عن دخول المدرسة للمبادرة وتم الاتفاق على دعمها بمعدات جمع المهملات والاشجار ومزيد من مهمات التجميل هناك ،هد مسابقه بين الفصول حول أي منهم اكثر حفاظا على البيئة والنظافه والتنسيق داخله , وفاز فصل 6/3 بالجائزه وعلانه اجمل فصول المدرسة كما تم تكريم المعلمه نورا ابوزيد نظرا لنشاطها وريادتها المميزه داخل فصلها بالمدرسة وتم تسليمها شهاده تقدير.

يوم رياضى بمدرسة القمبر بابوتشت

و دعا خالد مدارس القريه جميعها ان تنضم إلى مبادره تعليم قنا «مدرستى صديقه للبيئه» وتعهد بالتعاون مع الاجهزة التنفيذيه هناك برفع مستوى الوعى البيئى والرياضى داخل القرية ،

واشار وكيل الوزارة خلال حديثه مع المعلمين ان مهنه المعلم هي ارقى وانبل المهن في الارض وهو ما اشارت اليه الاديان جميعها وان المجتمع الذي يحترم معلميه ومعلموه ينجزون واقعا مختلفا هو مجتمع راقى وتنموى وقطعا سينتج في نهاية المطاف جيل مميزا قادرا على التعامل مع تحديات العصر ليس التكنولوجيه فحسب بل الاخلاقيه.

يوم رياضى بمدرسة القمبر بابوتشت

واهاب وكيل الوزارة بالمجتمع القنائى في المساهمه الجادة في عمليه بناء الاجيال الجديده وان يشاركوا معنا في الدفع نجو الانجاز ومع حقهم في تسليط الضوء عن أي قصور ونعاهدهم ونعاهد الله قبلهم على التدخل بمشرط تصحيح سريع ان وجد الخلل دون خجل أو محاوله غض بصرنا عن هذا القصور.