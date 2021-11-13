للمرة الثانية.. نادية مصطفى تتعاون مع الشاعر طارق وهدان

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أعلن الشاعر طارق وهدان عن انتهاء توزيع احدث مؤلفاته الغنائية بعنوان «بيقولوا حبيبي» للمطربة نادية مصطفى من ألحان وتوزيع الموسيقار محمد ضياء.

وتقول كلماتها: قلبي عندك عشان لو حسيت بشوية غيرة.. قلبي عندك عشان لو حسيت بشوية حيرة.. بيقولوا حبيبي.. ما يقولوا حبيبي هو انا نكرت.. ويقولوا حبيبي.. ما يقولوا حبيبي هو انا اتغيرت.

وصرح طارق : أغنية «بيقولوا حبيبي» تعتبر التعاون الثالث بينه وبين المطربة نادية مصطفى بعد اغنية «خايف تحبني» واغنية «بحاول اقولك» من تلحين دكتور ايهاب عبدالسلام واللتان تم طرحهما على مدار الاشهر الماضية.

وأبدى طارق سعادته بالتعامل مع فنانة كبيرة بحجم نادية مصطفى فمنذ تألقها في اغنية «مسافات» وهو معجب بها وبصوتها الحنون، وحين قرر طارق دخول مجال الشعر الغنائي عرض عليها أغنية «خايف تحبني» وابدت نادية إعجابها وبالفعل قمنا بتسجيلها بمجهودنا الشخصي وظهرت للنور ولاقت ردود فعل جيدة، واستمر التعاون بين طارق ونادية مصطفى وصولا لأغنية «بيقولوا حبيبي» والتي سيتم طرحها خلال الايام المقبلة.

وأضاف الشاعر طارق وهدان كانت امنيتي التعامل مع كبار الملحنين وتحققت بالتعامل لأول مرة مع الموسيقار محمد ضياء في تلحين وتوزيع هذه الاغنية وآمل في عمل المزيد من الاغاني معه فهو يمتلك موهبة موسيقية خاصة.