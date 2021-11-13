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"متحف أم الدوام" يوقع اتفاقية مع "متحف الطيبات" لعرض المقتنيات التراثية
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السبت 20 نوفمبر 2021 08:08 مساءً
رئيس الطب الوقائي: مصر تطعّم يوميًا أكثر من 400 ألف مواطن ضد كورونا
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السبت 20 نوفمبر 2021 08:00 مساءً
أمريكا تسجل أكبر عدد من ركاب الطائرات في يوم منذ بدء الجائحة
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السبت 20 نوفمبر 2021 08:00 مساءً
لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية: أوروبا تقدر دور مصر في مواجهة الظاهرة
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السبت 20 نوفمبر 2021 08:00 مساءً
محافظ جنوب سيناء يلتقي سفير ناميبيا في إطار الترويج السياحي للمقاصد السياحية
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السبت 20 نوفمبر 2021 07:59 مساءً
التعليم: 25 ألف فرصة عمل بمشروع الضبعة.. و4 آلاف طالب تقدموا لاختبارات المدرسة النووية
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السبت 20 نوفمبر 2021 07:59 مساءً
أهمها رأس محمد والقصير.. مصر ثاني أفضل وجهة للغوص الترفيهي في العالم
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السبت 20 نوفمبر 2021 07:59 مساءً
يوم عاصف فى كفر الشيخ.. المحافظ: سقوط أعمدة إنارة وأشجار دون وقوع إصابات
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السبت 20 نوفمبر 2021 07:59 مساءً
القوى العاملة: تعيين 907 شباب بأسيوط
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السبت 20 نوفمبر 2021 07:59 مساءً
مبابي يحقق رقمًا جديدًا بعد هدفه فى مرمى نانت بالدورى الفرنسي
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السبت 20 نوفمبر 2021 07:59 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
لحظة اقتراب مروحية إيرانية من سفينة أمريكية في مياه الخليج
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 13 نوفمبر 2021 04:31 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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