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رسميًا.. تطلق أول دوري للكرة النسائية

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رسميًا.. السعودية تطلق أول دوري للكرة النسائية رسميًا.. تطلق أول دوري للكرة النسائية

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أعلن اتحاد لكرة القدم، اليوم السبت، إنطلاق النسخة الأولى من دوري كرة القدم النسائية، (دوري المناطق لكرة القدم سيدات 2021) لأول مرة تحت إشرافه.

ونشر الاتحاد، عبر حساب إدارة كرة القدم النسائية على «تويتر»، مختصر لتفاصيل الدوري الجديد، الذي سيشهد مشاركة 16 فريقا.

وسينطلق دوري المناطق في 22 نوفمبر/تشرين ثان الحالي، وستقام مبارياته في 3 مدن، وهي الرياض وجدة والدمام.

وستُلعب المباريات بنظام الدوري من دورين، على أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الرياض وجدة، وصاحبا المركزين الأول والثاني في الدمام، إلى (بطولة المملكة لكرة القدم للسيدات) المقرر إقامتها مطلع العام المقبل، في مدينة جدة، باستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وعبر الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، أكد رئيس مجلس الإدارة ياسر المسحل: «اليوم نعيش هذه اللحظة التي تحققت بفضل من الله، ثم الدعم اللا محدود من قيادتنا الرشيدة لجميع القطاعات، وتحديدا كرة القدم».

وأوضح المسحل أنه تم الانتهاء من إعداد جميع اللوائح والأنظمة الخاصة بالدوري، مؤكدا حرص الاتحاد على تطبيقها والالتزام بها، لما تمثله هذه النسخة من أهمية في مسار كرة القدم النسائية السعودية.

ومن جانبها، قالت مديرة إدارة كرة القدم النسائية بالاتحاد، لمياء بهيان: «لا يمكن وصف هذه اللحظة التي نعيشها اليوم، من خلال تحول حلم الدوري السعودي للسيدات إلى واقع، فنحن نحظى بدعم لا محدود من قيادتنا الرشيدة، وعلى ضوء هذا الدعم، نسير اليوم بخطى ثابتة وفق استراتيجية طموحة، نتشارك فيها جميعا الشعف والطموح والهمة، للارتقاء بكرة القدم النسائية والوصول بها لأعلى المستويات».

وأضافت: «عملنا منذ اليوم الأول في إدارة كرة القدم النسائية، التي بدأت بإشراف من سعادة الأستاذة أضواء العريفي، التي بذلت جهدا كبيرا ومؤثرا لإتمام خطوة تكوين أول دوري نسائي بشكل خاص، ودعم كرة القدم النسائية بشكل عام».

يذكر أن العام الماضي 2020 شهد انطلاق أول دوري كرة قدم للسيدات، لكن كان بتنظيم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، والذي انتهى بفوز فريق التحدي من الرياض باللقب.

المصرى اليوم

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