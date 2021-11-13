القبض على عامل قتل قريبه بـ«المعاش» لخلافات مالية بينهما في الدقهلية

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كشفت أجهزة الأمن، اليوم السبت، ملابسات العثور على جثة شخص بالمعاش مقتولًا داخل الشقة سكنه بالدقهلية، تبين من التحريات أن عامل بناء تربطه صلة قرابة به بالمجني عليه وراء ارتكاب الواقعة، لخلافات مالية بينهما، ألقي القبض على المتهم وأحيل للنيابة التي تولت التحقيق.

تلقى قسم ثان المنصورة بلاغًا بالعثور على جثة شخص بالمعاش داخل الشقة سكنه بدائرة القسم.

أسفرت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية، أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بناء، له معلومات جنائية، تربطه صلة قرابة بالمتوفي، لخلافات مالية بينهما.

باستهدافه تمكنت قوة أمنية من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.