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زياش أبرزهم.. برشلونة يراقب 3 لاعبين من تشيلسي ضمن خطة تطوير تشافي

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زياش أبرزهم.. برشلونة يراقب 3 لاعبين من تشيلسي ضمن خطة تطوير تشافي زياش أبرزهم.. برشلونة يراقب 3 لاعبين من تشيلسي ضمن خطة تطوير تشافي

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يسعى تشافي هيرنانديز المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة إلى تجديد دماء صفوف نادي برشلونة خلال الميركاتو الشتوي المقبل من أجل إعادة الفريق للمنافسة على البطولات بقوة من جديد.

وأعلن برشلونة في الأسبوع الماضي رسميًا عودة تشافي من جديد لتدريب البارسا من أجل خلافة الهولندي رونالد كومان الذي تمت إقالته في ظل تراجع النتائج مؤخراً.

وطلب تشافي من رئيس النادي الكتالوني خوان لابورتا حسم بعض الصفقات الجديدة في الميركاتو القادم من أجل القدرة على المنافسة من جديد.

ووفقاً لما نشرته صحيفة «سبورت» الإسبانية الكتالونية والمقربة من نادي برشلونة فإن تشافي حدد لإدارة النادي 3 لاعبين في صفوف فريق تشيلسي بطل أوروبا ومتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل التعاقد معهم في الشتاء المقبل وهم: كريستيان بوليسيتش وحكيم زياش وكالوم هدسون أودوي بشأن الحصول على توقيعهم على سبيل الإعارة في الشتاء القادم.

المصرى اليوم

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