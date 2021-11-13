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خلايا نائمة لـ"داعش" تغتال 3 عراقيين في مخيم الهول بسوريا

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خلايا نائمة لـ"داعش" تغتال 3 عراقيين في مخيم الهول بسوريا خلايا نائمة لـ"داعش" تغتال 3 عراقيين في مخيم الهول بسوريا
مخاوف من تصاعد وتيرة جرائم القتل داخله

خلايا نائمة لـ

قُتل ثلاثة عراقيين، بينهم امرأة، خلال يومين، برصاص أطلقته عناصر بخلايا نائمة من تنظيم "داعش" الإرهابي داخل مخيم الهول، الخاضع لسلطة الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا؛ بحسب ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (السبت).

وأوضح المرصد أن لاجئة عراقية تتحدر من مدينة الموصل، قُتلت اليوم، بعد أيام من إطلاق عناصر متوارية من "داعش"، النار عليها داخل أحد أقسام المخيم؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف أن وفاتها جاءت غداة مقتل لاجئيْن عراقيين -أحدهما رئيس مجلس اللاجئين العراقيين- برصاص أطلقته عناصر من التنظيم على قسم الاستقبال المخصص لإيواء قاطني المخيم المهددين من التنظيم والخلايا التابعة له.

من جانبه، أعرب مدير المرصد رامي عبدالرحمن، عن خشيته من تصاعد وتيرة جرائم القتل داخل المخيم، بعدما كانت قد انخفضت إثر عملية أمنية نفّذتها القوات الكردية نهاية مارس الماضي، أسفرت عن توقيف أكثر من مئة عنصر من التنظيم.

ويؤوي المخيمُ قرابةَ 62 ألف شخص، نصفهم عراقيون، بينهم نحو عشرة آلاف من عائلات مقاتلي التنظيم الأجانب ممن يقبعون في قسم خاص قيد حراسة مشددة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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