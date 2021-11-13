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الأمن السوداني يطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في الخرطوم وأم درمان

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الأمن السوداني يطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في الخرطوم وأم درمان الأمن السوداني يطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في الخرطوم وأم درمان
سَدّ الجسور الرابطة للعاصمة بضواحيها.. وطاردهم في الشوارع الجانبية

الأمن السوداني يطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في الخرطوم وأم درمان

أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع، اليوم (السبت) لتفريق محتجين في العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان.

وطاردت قوات الأمن المحتجين في الشوارع الجانبية في أم درمان؛ حيث احتشدت مجموعات مؤيدة للديمقراطية؛ للمشاركة في احتجاجات في أنحاء البلاد للتنديد بالانقلاب العسكري الذي وقع في نهاية الشهر الماضي؛ وفقًا لـ"رويترز".

وانتشر منذ الصباح الباكر في شوارع الخرطوم وأم درمان، جنودُ وقوات الدعم السريع بكثافة، وسدوا الجسور التي تربط العاصمة بضواحيها وتتقاطع مع المحاور الرئيسية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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