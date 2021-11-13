أخبار عاجلة

"متحف أم الدوام" يوقع اتفاقية مع "متحف الطيبات" لعرض المقتنيات التراثية -
رئيس الطب الوقائي: مصر تطعّم يوميًا أكثر من 400 ألف مواطن ضد كورونا -
أمريكا تسجل أكبر عدد من ركاب الطائرات في يوم منذ بدء الجائحة -
لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية: أوروبا تقدر دور مصر في مواجهة الظاهرة -
محافظ جنوب سيناء يلتقي سفير ناميبيا في إطار الترويج السياحي للمقاصد السياحية -
التعليم: 25 ألف فرصة عمل بمشروع الضبعة.. و4 آلاف طالب تقدموا لاختبارات المدرسة النووية -
أهمها رأس محمد والقصير.. مصر ثاني أفضل وجهة للغوص الترفيهي في العالم -
يوم عاصف فى كفر الشيخ.. المحافظ: سقوط أعمدة إنارة وأشجار دون وقوع إصابات -
القوى العاملة: تعيين 907 شباب بأسيوط -
مبابي يحقق رقمًا جديدًا بعد هدفه فى مرمى نانت بالدورى الفرنسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الطيران المدني" يشارك في معرض دبي للطيران 2021

Print
"الطيران المدني" يشارك في معرض دبي للطيران 2021 "الطيران المدني" يشارك في معرض دبي للطيران 2021
يقام خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 2021

تشارك الهيئة العامة للطيران المدني في معرض دبي للطيران بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يقام غدًا خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 2021.

وتستعرض الهيئة في جناحها استراتيجية الهيئة وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بهذا القطاع، إلى جانب إبراز استضافة المملكة لقمة طيران ذات أهمية عالمية في عام ٢٠٢٢.

وستعرّف المشاركة برؤية الهيئة العامة للطيران المدني عن الاستراتيجية في جعْل قطاع الطيران المدني بالمملكة في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط بحلول عام ٢٠٣٠، علاوة على استعراض الفرص الاستثمارية ولمحة عن مشاريع قطاع الطيران المدني في بناء وتطوير وتحسين المطارات بالمملكة والبالغ عددها 29 مطارًا، واستعداد الهيئة للمرحلة النوعية المقبلة على مستوى صناعة الطيران، بعد إطلاق المملكة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تشكل منعطفًا كبيرًا ومؤثرًا في صناعة الطيران المدني بالمملكة، وتعزيز الحركة الجوية في المنطقة والعالم.

وتشهد المشاركةُ العديدَ من الأنشطة والفعاليات وتوقيع الاتفاقيات؛ في ظل التوسع الذي تشهده المنطقة من إنشاء المطارات وتطويرها للاستحواذ على حصتها من سوق الطيران، وتسليط الضوء على مشروع التحول المؤسسي للمطارات ودعمه لمستقبل صناعة النقل الجوي بالمملكة وإسهامه في توسيع دور القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات.

ويشارك ضمن جناح الهيئة العديدُ من الجهات: (الأكاديمية للطيران المدني، وشركة الطيران المدني السعودي القابضة ممثلة في شركة مطارات الرياض والدمام، والخطوط السعودية، وشركة التنفيذي، وشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، وأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، وشركة الخطوط السعودية للتموين، وشركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار، وشركة فلاي ناس، وشركة طيران أديل).

ويشكل المعرض منصة مهمة للتعريف من خلالها برؤية أفضل وأحدث التطورات والابتكارات والتقنيات الناشئة، والخدمات المتعلقة بالنقل الجوي، خاصة في ضوء التقديرات التي تشير لتضاعف أعداد المسافرين خلال الأعوام القادمة؛ مما يجعل صناعة النقل الجوي والمطارات تبحث عن طرق تُمَكنها من التعامل بفاعلية مع الأعداد المتزايدة للمسافرين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
توافق بين وزارتي الشؤون الإسلامية في السعودية وإندونيسيا لنشر الوسطية والتسامح

توافق بين وزارتي الشؤون الإسلامية في السعودية وإندونيسيا لنشر الوسطية والتسامح

السعودية تفرض قواعد جديدة لزيارة قبر النبي والصلاة في الروضة الشريفة

السعودية تفرض قواعد جديدة لزيارة قبر النبي والصلاة في الروضة الشريفة

السعودية تفعل نظام الضمان الاجتماعي المطور.. فكيف يعمل؟

السعودية تفعل نظام الضمان الاجتماعي المطور.. فكيف يعمل؟

السعودية تسجل 31 إصابة جديدة ووفاة حالة واحدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 31 إصابة جديدة ووفاة حالة واحدة بفيروس كورونا