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البابا تواضروس يستقبل الأسقف العام بإيبارشية لوس أنجلوس بالولايات المتحدة
-
الاثنين 22 نوفمبر 2021 08:03 مساءً
جامعة سوهاج تنظم منتداها الثاني لضمان الجودة في 30 نوفمبر
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 08:03 مساءً
وزير الخارجية اللبناني: إذا دعيت إلى السعودية سأسافر مباشرة الآن
-
الاثنين 22 نوفمبر 2021 08:03 مساءً
بعد تسمم 30 تلميذًا.. محافظ أسيوط يقرر وقف توزيع الوجبات المدرسية
-
الاثنين 22 نوفمبر 2021 08:02 مساءً
للسنة الرابعة على التوالي .. صلاح مرشح لجائزة الأفضل في العام من الفيفا
-
الاثنين 22 نوفمبر 2021 08:02 مساءً
التشكيل الرسمي لمواجهة المصري والجونة في الدوري
-
الاثنين 22 نوفمبر 2021 08:02 مساءً
تعليم شمال سيناء يستعد لتنظيم مسابقة أوائل الطلبة للمراحل الثلاث
-
الاثنين 22 نوفمبر 2021 08:02 مساءً
تموين شمال سيناء : توافر احتياجات المواطنين من الخضر والفاكهة بأسعار مناسبة
-
الاثنين 22 نوفمبر 2021 08:02 مساءً
اتفاقية شراكة لإنشاء وتجهيز مبنى الكلى والعيادات الخارجية بمستشفى القويعية
-
الاثنين 22 نوفمبر 2021 07:54 مساءً
رئيس مركز الغايل بتهامة قحطان يستقبل وفد بلدية ظهران الجنوب
-
الاثنين 22 نوفمبر 2021 07:54 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
أين تتجه أسعار الذهب بعد ارتفاعها لأعلى مستوى خلال 6 أشهر ؟
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 13 نوفمبر 2021 04:20 مساءً
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