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"متحف أم الدوام" يوقع اتفاقية مع "متحف الطيبات" لعرض المقتنيات التراثية
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السبت 20 نوفمبر 2021 08:08 مساءً
رئيس الطب الوقائي: مصر تطعّم يوميًا أكثر من 400 ألف مواطن ضد كورونا
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السبت 20 نوفمبر 2021 08:00 مساءً
أمريكا تسجل أكبر عدد من ركاب الطائرات في يوم منذ بدء الجائحة
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السبت 20 نوفمبر 2021 08:00 مساءً
لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية: أوروبا تقدر دور مصر في مواجهة الظاهرة
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السبت 20 نوفمبر 2021 08:00 مساءً
محافظ جنوب سيناء يلتقي سفير ناميبيا في إطار الترويج السياحي للمقاصد السياحية
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السبت 20 نوفمبر 2021 07:59 مساءً
التعليم: 25 ألف فرصة عمل بمشروع الضبعة.. و4 آلاف طالب تقدموا لاختبارات المدرسة النووية
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السبت 20 نوفمبر 2021 07:59 مساءً
أهمها رأس محمد والقصير.. مصر ثاني أفضل وجهة للغوص الترفيهي في العالم
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السبت 20 نوفمبر 2021 07:59 مساءً
يوم عاصف فى كفر الشيخ.. المحافظ: سقوط أعمدة إنارة وأشجار دون وقوع إصابات
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السبت 20 نوفمبر 2021 07:59 مساءً
القوى العاملة: تعيين 907 شباب بأسيوط
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السبت 20 نوفمبر 2021 07:59 مساءً
مبابي يحقق رقمًا جديدًا بعد هدفه فى مرمى نانت بالدورى الفرنسي
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السبت 20 نوفمبر 2021 07:59 مساءً
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فيديو اليوم السابع
لحظات البحث عن الناجين في عقار روض الفرج المنهار وتواجد الحماية المدنية
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 13 نوفمبر 2021 04:20 مساءً
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