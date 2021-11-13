أخبار عاجلة

"متحف أم الدوام" يوقع اتفاقية مع "متحف الطيبات" لعرض المقتنيات التراثية -
رئيس الطب الوقائي: مصر تطعّم يوميًا أكثر من 400 ألف مواطن ضد كورونا -
أمريكا تسجل أكبر عدد من ركاب الطائرات في يوم منذ بدء الجائحة -
لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية: أوروبا تقدر دور مصر في مواجهة الظاهرة -
محافظ جنوب سيناء يلتقي سفير ناميبيا في إطار الترويج السياحي للمقاصد السياحية -
التعليم: 25 ألف فرصة عمل بمشروع الضبعة.. و4 آلاف طالب تقدموا لاختبارات المدرسة النووية -
أهمها رأس محمد والقصير.. مصر ثاني أفضل وجهة للغوص الترفيهي في العالم -
يوم عاصف فى كفر الشيخ.. المحافظ: سقوط أعمدة إنارة وأشجار دون وقوع إصابات -
القوى العاملة: تعيين 907 شباب بأسيوط -
مبابي يحقق رقمًا جديدًا بعد هدفه فى مرمى نانت بالدورى الفرنسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

لحظات البحث عن الناجين في عقار روض الفرج المنهار وتواجد الحماية المدنية

Print
مواضيع متعلقة
الصحة تعلن استحداث 3 تخصصات جراحية ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار.

الصحة تعلن استحداث 3 تخصصات جراحية ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار.

باقى من الزمن 10 أيام.. هيحصل إيه للى مخدوش اللقاح يوم 1 ديسمبر.. خدمات مهمة مش هتقدر تعملها

باقى من الزمن 10 أيام.. هيحصل إيه للى مخدوش اللقاح يوم 1 ديسمبر.. خدمات مهمة مش هتقدر تعملها

سوق الذهب على كف عفريت .. صعود كبير في الأسعار بسبب التضخم وتراجع محدود لجني الأرباح

سوق الذهب على كف عفريت .. صعود كبير في الأسعار بسبب التضخم وتراجع محدود لجني الأرباح

معديات مدينتى بورسعيد وبور فؤاد تعمل بانتظام رغم سوء الأحوال الجوية

معديات مدينتى بورسعيد وبور فؤاد تعمل بانتظام رغم سوء الأحوال الجوية