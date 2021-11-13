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رئيس مدينة قنا يتابع جاهزية مخرات السيول لمواجهة السيول المحتملة

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رئيس مدينة قنا يتابع جاهزية مخرات السيول لمواجهة السيول المحتملة رئيس مدينة قنا يتابع جاهزية مخرات السيول لمواجهة السيول المحتملة

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تابع أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وحسين الزمقان نائب رئيس مجلس المدينة، جاهزية مخرات السيول داخل مركز ومدينة قنا والإجراءات المتَّبعة من قِبل الجهات المختلفة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول المحتملة، بسبب عدم الإستقرار في الأحوال الجوية التي قد تتعرض لها البلاد، وفقاً لتنبؤات الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

رئيس مدينة قنا يتابع جاهزية مخرات السيول

وأوضح أنور أنه تم التأكد من جاهزية كافة مخرات السيول بمركز ومدينة قنا وتطهيرها من الحشائش لإستقبال الأمطار الغزيرة والسيول المحتملة خلال فصل الشتاء، والتى يبلغ عددها 5 مخرات بإجمالي أطوال 30 كيلو متر تقريباً داخل مركز ومدينة قنا .

رئيس مدينة قنا يتابع جاهزية مخرات السيول

وتابع بأن العاملين ومعدات الوحدة المحلية في أتم الاستعداد لمواجهة أخطار السيول والامطار المحتملة خلال الأيام المقبلة، وتم التأكد من جاهزيتها للتعامل الفوري مع أي حدث طارئ، بهدف الحد من الخسائر المحتملة عند سقوط السيول.

رئيس مدينة قنا يتابع جاهزية مخرات السيول
رئيس مدينة قنا يتابع جاهزية مخرات السيول

المصرى اليوم

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