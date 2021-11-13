متظاهرون في أستراليا يصفون التطعيم الإلزامي ضد كورونا بـ «النازية»

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تظاهر الآلاف من السكان في مدينة ملبورن الأسترالية، احتجاجا على قرارات التطعيم الجديدة ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، فيما شبه عددا من المحتجين حكام ولاية فيكتوريا بـ«النازيين».

ونقلت صحيفة «ذا إيدج» بأن مظاهرة ملبورن ضد فرض التطعيم الذي دخل حيز التنفيذ اليوم السبت، الذي يتطلب تلقيحا كاملا لعمال البناء في ولاية فيكتوريا، كانت سلمية.

والتطعيم على مستوى أستراليا اختياري، وقد تم تطعيم 83% ممن تبلغ أعمارهم 16 عاما فأكثر بشكل كامل ضد فيروس كورونا، وجعلت بعض الولايات التطعيم إجباريا بالنسبة للعديد من المهن ومنعت غير المطعمين من أنشطة مثل تناول الطعام في الهواء الطلق والدخول إلى الحفلات الموسيقية، وفقا لـ «رويترز».