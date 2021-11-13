وزير التعليم العالي يعلن بدء التجارب السريرية للقاح المصري «كوفي فاكس» غدًا

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يعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، غدا في مؤتمر صحفي بدء التجارب السريرية للقاح المصري (كوفي فاكس) المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك بقاعة المؤتمرات الجديدة بالمركز القومي للبحوث.

وكان مركز التميز العلمي بالمركز القومي للبحوث قد بدأ، منذ بدء ظهور فيروس كورونا المستجد في مصر ،التجارب لإنتاج لقاح مصري ضد فيروس كورونا ،خاصة وان المركز نجح من قبل في انتاج لقاح انفلونزا الطيور، وبالفعل تم التوصل إلى انتاج اللقاح وتمت تجربته على حيوانات التجارب وأثبت فعالياته الشديدة ودرجة امانه حيث يحتوي على 4 بروتينات لفيروس كورونا، ما يعطي استجابة كبيرة وتكوين أجسام مضادة بنسب عالية ضد الفيروس.