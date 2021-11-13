★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فاز على منية سمنود بنتيجة 7-1 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 19 نوفمبر الجاري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

شاهد أهداف مباراة الاهلي ومنية سمنود الودية ..اضغط هنا:

بدأ الأهلي المباراة بالتشكيل مكون من:

مصطفى شوبير وحسين الشحات وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وعمار حمدي وأحمد عبدالقادر وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وحسام حسن ووليد سليمان.

سجل أهداف الأهلي؛ كريم فؤاد في الدقيقة ٢ وأحمد عبدالقادر، في الدقيقة 9 قبل أن يحرز منية سمنود هدفه الأول في الدقيقة 17، ويعود حسام حسن لتسجيل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 32 ينجح طاهر محمد طاهر في إحراز الهدف الرابع. وفي الدقيقة40 تتوقف المباراة بسبب إصابة عمار حمدي نتيجة التحام قوي من أحد لاعبي منية سمنود حيث يجري الجهاز الفني تغييرا بخروج اللاعب ونزول محمود كهربا.

وينجح كهربا في إضافة الهدف الخامس في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

أقرأ أيضًا: الأهلي يفوز على منية سمنود 7-1وديًا

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني يجري موسيماني تغييرا بنزول زياد طارق بدلا من وليد سليمان وبعدها ينجح حسام حسن في إضافة الهدف السادس في الدقيقة 61 برأسية نموذجية في شباك المنافس.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة يختتم حسين الشحات أهداف الأهلي بالتسجيل في شباك منية سمنود لتصبح النتيجة 7-1.

أقرأ أيضًا: بيراميدز يعجّز الأهلي بـ 100 مليون جنيه من أجل بيع نجمه الشاب

واطمأن الجهاز الفني للنادي الاهلي بقيادة بيتسو موسيماني خلال ودية اليوم على حالة اللاعبين الذين لم يتواجدوا بشكل أساسي في المباريات الأخيرة، في ظل الحرص على تجهيز جميع اللاعبين؛ استعدادا للمرحلة المقبلة.

أقرأ أيضًا: قلق في الأهلي .. تفاصيل إصابة عمار حمدي أمام منية سمنود

وتأتي ودية الأهلي اليوم أمام منية سمنود استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 19 نوفمبر الجاري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.