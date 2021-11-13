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بيلاروسيا تنشر الخيام والمولدات الكهربائية وتوفر الأطعمة للمهاجرين على حدود بولندا

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بيلاروسيا تنشر الخيام والمولدات الكهربائية وتوفر الأطعمة للمهاجرين على حدود بولندا بيلاروسيا تنشر الخيام والمولدات الكهربائية وتوفر الأطعمة للمهاجرين على حدود بولندا

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قامت فرق الإنقاذ البيلاروسية بتجهيز اماكن تجمع فيه آلاف المهاجرين على الحدود مع بولندا بخيام وكهرباء لحمايتهم من البرد.

وذكرت وكالة «نوفوستي» أن رجال الإنقاذ البلاروس نقلوا مولدات كهربائية إلى الأماكن التي تم نصب خيام فيها، كما يعمل رجال الإنقاذ على تهيئة المنطقة التي يتجمع فيها المهاجرون حاليا.

وأمر رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بنصب خيام للمهاجرين، لتوفير الغذاء للأطفال وتوزيع المساعدات الإنسانية.

وتجمع آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط ومناطق أخرى أغلبهم من أكراد العراق على الأراضي البيلاروسية في المنطقة الحدودية مع بولندا، التي نشرت قوات عسكرية وأمنية.

المصرى اليوم

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