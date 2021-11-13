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حل لاعب الأسكواش السابق هشام عاشور ضيفاً على برنامج «حروف الجر» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على «نجوم إف إم»، للحديث عن دخوله لمجال التمثيل .

وقال :«أنا كنت سعيد بما حققته في مجال الأسكواش، لأنى أخترعت أشياء جديدة في اللعبة وحسيت أن وصلت للنهاية، وسافرت أمريكا ودربت الأسكواش فا كانت الدنيا جميلة، وبعدين حصلت على دروس تمثيل هناك، وفي 2019 طلعت في دور هناك وعشت الأجواء في أمريكا» .

وأضاف :«أنا مش عايز أمثل عشان شهرة أو فلوس، وعندي طاقة وعايز أطلعها عشان ألمس حياة الناس، والتمثيل في مصر مكنتش نفسي أكتر حاجة أعملها، لكن شوفت أعمال كويسة وممتازة».

وتابع :«أنا طول عمري بعمل فيديوهات على» إنستجرام «، والتفاعل عليها كويس مش عند ناس عندهم ملايين من المتابعين، أنا مش جاي عشان أطلع في دور ولا دورين ولا أجمع فلوس، ولا الناس تقولي برافو، وهذا ليس هدفي كل هذا عملته من قبل».

ومؤخرا شارك هشام عاشور في مسلسل «ضد الكسر» الذي قامت ببطولته الفنانة نيللي كريم، والذي كان شرارة الحب بينهما ووراء زواجهما منذ أشهر.