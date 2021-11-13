حملات مكثفة لتسوية الطرق في مدن كفر الشيخ

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نظمت الوحدات المحلية بمجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ، حملات لتسوية الطرق وترميمها ومسحها،سواء الطرق الواصلة بين المراكز أو الطرق الداخلية بالقرى أو الواصلة بين عدد من القرى، ضمن خطة وجه به اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايده ماضي، السكرتير المساعد للمحافظة، لتيسير الحركة المرورية على الطرق، وإصلاح الطرق وتهيئتها، ولمواجهة مشكلة انتشار الحفر والمطبات في الشوارع الرئيسية والداخلية، بالإضافة لاستمرار أعمال الرصف بالمدن والقرى.

وتمكنت الحملات التي استمرت أسبوعا من مسح وتسوية وترميم 494 طريقاً، فتم مسح طرق على مسافة 725.300 كيلو، وتم تسوية طرق على مسافة 246 كيلو، وتم ترميم طرق على مسافة 52 كيلو، وسوف تستمر أعمال الحملات على الطرق لتشمل طرق قرى ومدن المحافظة، كما تشهد عدد من الطرق بين المراكز والقرى والمدن أعمال رصف.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حرصه على رفع كفاءة وتأهيل الطرق والأرصفة والمحاور المرورية على مستوى أحياء المحافظة، مشيرًا إلى أن ذلك سيساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن والسلامة والحركة المرورية، وكذلك تسهيل حركة النقل والمواصلات لرفع المعاناة عن المواطنين وإظهار كفر الشيخ بالشكل الجمالي والحضاري الذي يليق بها، مشيراً إلى أنه وجه بسرعة الانتهاء من أعمال ترميم الحفر والمطبات على مستوى المحافظة بالشوارع الرئيسية والجانبية كما وجه رؤساء الأحياء والجهات المعنية بالمتابعة اليومية لأعمال الترميم وتكثيف المرور على الشوارع، مشددًا عليهم عدم السماح بأي تقصير.