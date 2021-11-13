مينيسوتا يسحق ليكرز في دوري السلة الأمريكي

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بفضل 29 نقطة من نجمه كارل-أنطوني تاونز أوقف مينيسوتا تيمبرولفز خسائره التي استمرت على مدار ست مباريات متتالية عندما سحق مضيفه لوس أنجليس ليكرز 107-83 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وأحرز تاونز 18 نقطة في الربع الثالث بينما أضاف زميله دانجيلو راسل 22 نقطة للفريق الفائز.

وأسهم ناس ريد في فوز الضيوف بإحراز 12 نقطة بينما أحرز زميله باتريك بيفرلي 11 نقطة.

وكان أنطوني ديفيز أفضل مسجلي ليكرز برصيد 22 نقطة إلى جانب السيطرة على ثماني كرات مرتدة لكن ذلك لم يمنع تلقي فريقه الهزيمة الثالثة في خمس مباريات منذ غياب نجمه ليبرون جيمس بينما سجل ليكرز أقل معدل من النقاط خلال الموسم الحالي.

وغاب جيمس عن تشكيلة ليكرز منذ الثاني من نوفمبر الجاري بسبب إصابة في عضلات البطن.

وأضاف راسل وستبروك 20 نقطة لليكرز الذي لعب أيضا بدون أوستن ريفز المصاب في عضلات الفخذ الخلفية.

وفي مباريات أخرى فاز كليفلاند كافاليرز على ضيفه ديترويت بيستونز 98-78 وفي ملعبه فاز دنفر ناجتس على أتلانتا هوكس 105-96.

وخارج ملعبه فاز دالاس مافريكس على سان أنطونيو سبيرز 123-109.