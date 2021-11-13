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باكستان مستعدة لبحث توصيل شحنات القمح الإنسانية من الهند إلى أفغانستان

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باكستان مستعدة لبحث توصيل شحنات القمح الإنسانية من الهند إلى أفغانستان باكستان مستعدة لبحث توصيل شحنات القمح الإنسانية من الهند إلى أفغانستان

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أعلنت باكستان من خلال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، استعداد إسلام أباد لبحث مسألة إيصال شحنات القمح الإنسانية من الهند إلى أفغانستان عبر الأراضي الباكستانية كاستثناء.

وتوجهت الهند إلى باكستان بطلب للسماح بمرور قوافل الشاحنات المحملة بـ 50 ألف طن من القمح إلى أفغانستان في أكتوبر الماضي، وعبرت نيودلهي عن استعدادها لتقديم مساعدات إنسانية واسعة للشعب الأفغاني.

وتعتبر مسألة السماح بدخول الشاحنات الهندية المليئة بالقمح والمخصصة لأفغانستان محل بحث أثناء زيارة وفد حركة طالبان برئاسة وزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متقي، إلى إسلام أباد، وفقا لوكالة «تاس».

المصرى اليوم

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