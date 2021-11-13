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العقارب تلدغ 503 أشخاص بسبب الأمطار الغزيرة في أسوان

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العقارب تلدغ 503 أشخاص بسبب الأمطار الغزيرة في أسوان العقارب تلدغ 503 أشخاص بسبب الأمطار الغزيرة في أسوان

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أكد اللواء اشرف عطية، محافظ أسوان، أهمية المشروع التدريبى صقر «91» والذى كان بروفة حية للتدخل السريع مع تداعيات الأزمة الطارئة التي تعرضت لها المحافظة من امطار غزيرة وهو الذي يتوازى مع الدور المجتمعى للقوات المسلحة في دعم الجهود الحالية.

ولفت إلى أنه جارى حصر جميع الخسائر سواء من الإنهيارات الجزئية أو الكلية للمنازل والمبانى، بجانب الإصابات والتي جاءت معظمها من لدغات العقارب بحوالي 503 مواطن حتى الآن.

وجارى إعداد تقرير عن حالة المدارس والكليات بجامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لإتخاذ القرار المناسب حيالها.

المصرى اليوم

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