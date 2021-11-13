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الإسماعيلي يتفق مع وزارة الكهرباء على جدولة المديونيات

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الإسماعيلي يتفق مع وزارة الكهرباء على جدولة المديونيات الإسماعيلي يتفق مع وزارة الكهرباء على جدولة المديونيات

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عقد المهندس خالد زين، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، اليوم السبت، اجتماعا مع المهندس محمد السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء.

وقال خالد زين عقب الجلسة، في تصريحات للموقع الرسمي بإنه تم الاتفاق على سداد المديونيات المتأخرة على النادى الإسماعيلى لدى شركة الكهرباء بالشكل المناسب الذي يخدم النادى الاسماعيلي ولا يرهق خزينته، مشيرا إلى أن المهندس محمد السيد ابدى ترحبيه الكبير بتلك الزيارة ورغبته الكاملة فى تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للنادى باعتباره أحد أكبر وأهم القلاع الرياضية فى .
وأضاف :"المهندس محمد السيد، ليس لديه مانع على جدولة المديونيات إيمانا وتقديرا منه لقيمة النادى وسعيا تخفيف الأعباء المالية عن كاهله فى ظل محدودية موارده المالية".

وشدد زين بأن الانذار الذى تلقاه النادى من شركة الكهرباء ماهو إلا إجراء روتينى متبع من كافة الجهات الحكومية لاخطارهم بسداد المديونيات خاصة أن النادى لم يقم بتسديد تلك المستحقات منذ سنوات.

المصرى اليوم

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