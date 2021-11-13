مع تزايد الإصابات.. ميركل تدعو غير الملقحين لإعادة النظر في موقفهم

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حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم السبت السكان الذين لم يتلقوا التطعيم على إعادة النظر في موقفهم من اللقاحات، وجاء ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه معدل تواتر الإصابات في سبعة أيام إلى أعلى مستوى منذ بدء الجائحة.

وقالت ميركل في رسالتها المصورة الأسبوعية «تنتظرنا أسابيع صعبة، وبإمكانكم أن تروا أني قلقة للغاية... على وجه الاستعجال، أطلب راجية من كل من لم يتلق التطعيم إلى الآن أن يغير موقفه».

وأظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ اليوم السبت أن معدل تواتر الإصابات في سبعة أيام في ألمانيا، وهو عدد المصابين من بين كل مئة ألف على مدى الأسبوع الماضي، ارتفع إلى 277.4. وكان أكبر عدد خلال الموجة الثالثة من الجائحة في ديسمبر كانون الأول الماضي 197.6.

وستجتمع الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الستة عشر في الأسبوع المقبل لمناقشة تشديد الإجراءات رغم أن الأحزاب الثلاثة التي تجري مشاورات تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة وافقت على إنهاء حالة الطوارئ السارية منذ بدء الجائحة يوم 25 نوفمبر تشرين الثاني كما هو مقرر.

وقالت ميركل «مما ساعدنا دائما أن حكومات الولايات والحكومة الاتحادية عملت معا للالتزام بتوحيد القواعد» المعمول بها.

ومرة أخرى، صارت أوروبا بؤرة المرض في العالم، وهو ما دفع بعض الحكومات لبحث إعادة فرض الإغلاق العام الذي لا يلقى قبولا جماهيريا وذلك مع اقتراب عيد الميلاد وهو ما أثار أيضا الجدل بشأن ما إذا كانت اللقاحات وحدها كافية لترويض «كوفيد-19».