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أسدل الستار اليوم السبت على بطولة مصر الدولية التاسعة للاعلاميين والصحفيين والتى أقيمت تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة واستضافتها مدينة الغردقة على ملعب نادي الرياضات البحرية في الفترة من ١١-١٤ نوفمبر الحالى، وحصد المركز الاول منتخب إعلامي اوكرانيا بعد وجاء بالمركز الثانى منتخب الاسكندرية.

فيما جاء فريق رابطة النقاد الرياضيين في المركز الثالث بعد تغلبه على فريق ايجوث في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بهدفين مقابل لا شيء .

كما حصل اللاعب ميدو هشام لاعب رابطة النقاد الرياضيين على جائزة احسن لاعب بالبطولة كما حصل اللاعب مصطفي الملاح على جائزة هداف البطولة برصيد ٦ أهداف وحصل حارس مرمي منتخب إعلامي اوكرانيا على جائزة افضل حارس مرمي بالبطولة كما حصل لاعب فريق سينجور على افضل مدافع وحصد المدير الفنى لفريق منتخب الاسكندرية على افضل مدير فنى بالبطولة.

وشهد ختام البطولة حفل فنى قدمته فرقة الغردقة للفنون الشعبية التابعة لوزارة الثقافة وسط اجواء احتفالية رائعة واشادة كبيرة من الوفود المشاركة من الفرق الاجنبية المختلفة على حسن الاقامة والتنظيم من جانب وزارة الرياضة والفريق المنظم للبطولة.

حضر حفل الختام وتوزيع الجوائز أحمد عبدالخالق مدير عام الفعاليات والاحداث الرياضية وفراج عبدالمقصود مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر وعلاء الدين عبدالرحمن رئيس نادى الرياضات البحرية بالغردقة واللواء بدر جودة المدير التنفيذي لنادى الرياضات البحرية.

والجدير بالذكر أن تنظيم البطولة جاء على هامش مهرجان البحر الاحمر والذي يهدف إلى تشجيع السياحة في مصر خاصة السياحة الرياضية من خلال تواجد الفرق الأجنبية المشاركة.