انطلاق منافسات البطولة العربية للدراجات بالقاهرة

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تنطلق غدًا الأحد منافسات البطولة العربية للدراجات والتي تستضيفها مصر في الفترة من 14 وحتى 27 نوفمبر الجاري بمشاركة 17 دولة، تحت رعاية وإشراف الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي.

ومن المقرر ان تنطلق غدًا منافسات بطولة الطريق والتي تقام في الفترة من 14 وحتى 19 نوفمبر الجاري بطريق البادية بمدينة 6 أكتوبر، ويشارك في بطولة الطريق 8 دول هي مصر والإمارات والسعودية والأردن وقطر والجزائر والمغرب والبحرين.

وتعقد اللجنة العليا المنظمة للبطولة العربية للدراجات برئاسة الدكتور وجيه عزام مساء اليوم الاجتماع الفني لبطولة الطريق بحضور المستشار اسماعيل الحوسني الامين العام للاتحاد العربي للدراجات، و سالم الشحي أمين صندوق الاتحاد العربي، وبمشاركة الحكام وجميع مدربي ولاعبي وإداريي المنتخبات المشاركة في البطولة.

وأكد الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة العربية للدراجات أن كل الترتيبات الخاصة بتنظيم البطولة تمت على أكمل وجه، ووفقًا للخطة التنظيمية التي تم إقرارها بالتعاون مع الاتحاد العربي، ووصل عدد كبير من الفرق المشاركة وتم التسكين وحجز اماكن التدريب وفقا للمواعيد المحددة لكل منتخب.

وأضاف عزام أن هذا مهرجان عربي كبير حيث تقام المنافسات في 4 بطولات وهي سباقات الطريق وسباقات المضمار و سباقات Bmx وسباقات الجبلي بجانب سباقات متحدي الاعاقة في كل هذه السابقات .

واوضح عزام ان حرص معظم منتخبات الدراجات العربية على المشاركة في البطولة، يعكس جدارة مصر بالحصول على شرف تنظيم هذا الحدث الرياضي الضخم، كما يعزز من المنافسة القوية والنهوض باللعبة في الدول العربية، والوصول بها إلى طريق العالمية، وهو الهدف الاسمي الذي يسعي إليه مجلس إدارة الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي.