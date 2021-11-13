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«الزراعة»: حققت 60% اكتفاء ذاتيًا من اللحوم رغم أزمة كورونا

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«الزراعة»: مصر حققت 60% اكتفاء ذاتيًا من اللحوم رغم أزمة كورونا «الزراعة»: حققت 60% اكتفاء ذاتيًا من اللحوم رغم أزمة كورونا

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قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة السمكية، أن تشهد طفرة زراعية كبيرة من خلال تنفيذ مشروعات زراعية كبرى في مناطق متفرقة من الجمهورية وما تحقق من مشروعات ساهم في تخطي أزمة كورونا، والتي لم تؤثر على سلاسل الامداد الغذائي في مصر ولم يحدث نقص في سلعة زراعية واحدة.

أضاف «الصياد»، في كلمته خلال مؤتمر الزراعة والغذاء مستقبل الجمهورية الجديدة الذي تم تنظيمه اليوم بالقاهرة، أن الانتاج الداجني والحيواني والسمكي حقق طفرة كبيرة، وخلال العام الماضي تم الاعلان عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وتصدير بيض المائدة والكتاكيت، وبلغ الانتاج من اللحوم الحمراء 600 الف طن بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت 60%، بعدما كانت 52% فقط في الأعوام السابقة.

أوضح نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة، أن هذا نتاج جهد كبير في التحسين الوراثي لقطعان الماشية التي أصبحت ضعيفة بفعل الزمن، بالإضافة إلى مشروع البتلو الذي اُنفق فيه ما يقرب من 6 مليار جنيه من خلال قروض ميسرة للمربين.

أكد «الصياد»، انه تم توفير 19 الف فدان في عدد من المناطق لإقامة مشروعات للثروة الداجنة في عدد من المناطق الخالية من انفلونزا الطيور سوف تحقق طفرة كبيرة في الانتاج الداجنى من البيض واللحوم وتساهم في استقرار السوق، مشيرا إلى انه يتم اتباع استراتيجية واضحة خلال التعامل مع الانتاج الحيواني والداجني والسمكي تراعي الظروف الطبيعية في مصر من عدم وجود مراعي، وكذلك الفقر المائي، حيث تعمل وزارة الزراعة على الحفاظ على توازن الأسعار والمنتج في نفس الوقت حتى لا يتعرض لخسائر وذلك من توفير مدخلات انتاج من اعلاف وامصال.

وأشار نائب وزير الزراعة إلى انه رغم ارتفاع اللحوم الكبير إلا ان التكلفة أكبر. موضحا أن الأسترتيجية أيضا تقوم على عدم استيراد سلع متوفرة في السوق المصري، ولكن يتم فقط للتي بها نقص في المعروض في مصر، حيث يتم ضبط منظومة الاستهلاك حتى لا يحدث اغراق للسوق وتباع السلع بسعر عادل.

المصرى اليوم

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