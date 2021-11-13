أخبار عاجلة

محافظ جنوب سيناء يلتقي سفير ناميبيا في إطار الترويج السياحي للمقاصد السياحية -
التعليم: 25 ألف فرصة عمل بمشروع الضبعة.. و4 آلاف طالب تقدموا لاختبارات المدرسة النووية -
أهمها رأس محمد والقصير.. مصر ثاني أفضل وجهة للغوص الترفيهي في العالم -
يوم عاصف فى كفر الشيخ.. المحافظ: سقوط أعمدة إنارة وأشجار دون وقوع إصابات -
القوى العاملة: تعيين 907 شباب بأسيوط -
مبابي يحقق رقمًا جديدًا بعد هدفه فى مرمى نانت بالدورى الفرنسي -
إصابة 9 فى انقلاب سيارة ربع نقل بطريق بني سويف الفيوم -
رئيس الوزراء اللبناني: الخزينة غير قادرة على تحمل الدعم -
الرئيس اللبناني: ننشد أفضل العلاقات مع دول الخليج -
"النيابة العامة": يحظر ممارسة أي أساليب احتيالية بقصد الحصول على "معاش الضمان" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مسودة البيان الختامي لـ"كوب 26" تدعو إلى تسريع التخلص من الفحم

Print
مسودة البيان الختامي لـ"كوب 26" تدعو إلى تسريع التخلص من الفحم مسودة البيان الختامي لـ"كوب 26" تدعو إلى تسريع التخلص من الفحم
لم تُشِر إلى آلية التعويض المالي عن الخسائر والأضرار

مسودة البيان الختامي لـ

تدعو مسودة جديدة للبيان الختامي لمؤتمر المناخ "كوب 26" في غلاسكو، اليوم (السبت)، إلى تسريع الجهود نحو التخلص التدريجي من الفحم ووتيرة التزامات الدول بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

ولم يشر النص الذي نشرته الرئاسة البريطانية لمؤتمر الأطراف -على الإنترنت- إلى آلية محددة للتعويض عن الخسائر والأضرار، التي عانت منها الدول الأكثر فقرًا والمُعرّضة لعواقب الاحترار؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وتُعد مسألة التعويض عن الخسائر والأضرار، واحدةً من المطالب الكبرى لتلك البلدان ومن النقاط الخلافية خلال المؤتمر.

ومن الوقود الأحفوري إلى المساعدات المالية للدول الفقيرة، تُواصل مائتا دولة موقّعة على اتفاقية باريس حول المناخ، جهودها اليوم في غلاسكو، لمحاولة انتزاع اتفاق يهدف إلى خفض الاحتباس الحراري في ختام مؤتمر "كوب26".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"النيابة العامة": يحظر ممارسة أي أساليب احتيالية بقصد الحصول على "معاش الضمان"

"النيابة العامة": يحظر ممارسة أي أساليب احتيالية بقصد الحصول على "معاش الضمان"

هجوم على مركز أمني يخلف 5 قتلى من "طالبان"

هجوم على مركز أمني يخلف 5 قتلى من "طالبان"

"العين الحارة" بالليث.. واجهة سياحية واستشفائية تفتح أبوابها بعد 60 يومًا

"العين الحارة" بالليث.. واجهة سياحية واستشفائية تفتح أبوابها بعد 60 يومًا

"نقاء" و"الموارد البشرية" توقِّعان اتفاقية تعاون لمكافحة التدخين

"نقاء" و"الموارد البشرية" توقِّعان اتفاقية تعاون لمكافحة التدخين