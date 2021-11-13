مسودة البيان الختامي لـ"كوب 26" تدعو إلى تسريع التخلص من الفحم

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لم تُشِر إلى آلية التعويض المالي عن الخسائر والأضرار

تدعو مسودة جديدة للبيان الختامي لمؤتمر المناخ "كوب 26" في غلاسكو، اليوم (السبت)، إلى تسريع الجهود نحو التخلص التدريجي من الفحم ووتيرة التزامات الدول بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

ولم يشر النص الذي نشرته الرئاسة البريطانية لمؤتمر الأطراف -على الإنترنت- إلى آلية محددة للتعويض عن الخسائر والأضرار، التي عانت منها الدول الأكثر فقرًا والمُعرّضة لعواقب الاحترار؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وتُعد مسألة التعويض عن الخسائر والأضرار، واحدةً من المطالب الكبرى لتلك البلدان ومن النقاط الخلافية خلال المؤتمر.

ومن الوقود الأحفوري إلى المساعدات المالية للدول الفقيرة، تُواصل مائتا دولة موقّعة على اتفاقية باريس حول المناخ، جهودها اليوم في غلاسكو، لمحاولة انتزاع اتفاق يهدف إلى خفض الاحتباس الحراري في ختام مؤتمر "كوب26".