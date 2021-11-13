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"الصحة" في بيانها اليوم عن كورونا: 51 حالة حرجة ووفاةٌ واحدة

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"الصحة" في بيانها اليوم عن كورونا: 51 حالة حرجة ووفاةٌ واحدة "الصحة" في بيانها اليوم عن كورونا: 51 حالة حرجة ووفاةٌ واحدة
نصحت الجميعَ بالتواصل مع مركز "937" للاستشارات والاستفسارات

أعلنت الصحة إحصائيةً جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تَضمنت تسجيل (44) حالة مؤكدة، وتعافي (41) حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (51) حالة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (549192) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (538201) حالة.

وفيما يخص الوفيات؛ فقد تم تسجيل حالة واحدة فقط؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8811) حالة "يرحمهم الله جميعًا".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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