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محافظ جنوب سيناء يلتقي سفير ناميبيا في إطار الترويج السياحي للمقاصد السياحية
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السبت 20 نوفمبر 2021 07:59 مساءً
التعليم: 25 ألف فرصة عمل بمشروع الضبعة.. و4 آلاف طالب تقدموا لاختبارات المدرسة النووية
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السبت 20 نوفمبر 2021 07:59 مساءً
أهمها رأس محمد والقصير.. مصر ثاني أفضل وجهة للغوص الترفيهي في العالم
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السبت 20 نوفمبر 2021 07:59 مساءً
يوم عاصف فى كفر الشيخ.. المحافظ: سقوط أعمدة إنارة وأشجار دون وقوع إصابات
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السبت 20 نوفمبر 2021 07:59 مساءً
القوى العاملة: تعيين 907 شباب بأسيوط
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السبت 20 نوفمبر 2021 07:59 مساءً
مبابي يحقق رقمًا جديدًا بعد هدفه فى مرمى نانت بالدورى الفرنسي
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السبت 20 نوفمبر 2021 07:59 مساءً
إصابة 9 فى انقلاب سيارة ربع نقل بطريق بني سويف الفيوم
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السبت 20 نوفمبر 2021 07:59 مساءً
رئيس الوزراء اللبناني: الخزينة غير قادرة على تحمل الدعم
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السبت 20 نوفمبر 2021 07:54 مساءً
الرئيس اللبناني: ننشد أفضل العلاقات مع دول الخليج
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السبت 20 نوفمبر 2021 07:54 مساءً
"النيابة العامة": يحظر ممارسة أي أساليب احتيالية بقصد الحصول على "معاش الضمان"
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السبت 20 نوفمبر 2021 07:51 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
فتاة الشنيور الخارقة فى ثوب الجمال.. الناس افتكرتها قوية وبتاعة رياضة وتحدى.. بس هى طلعت أشطر ست بيت
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 13 نوفمبر 2021 03:28 مساءً
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