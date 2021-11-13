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رئيس الوزراء السوداني يتحدث إلى شبكة CNN بشأن توقيع الاتفاق مع الجيش
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الأربعاء 24 نوفمبر 2021 07:58 مساءً
تقارير اقتصادية: أسعار النفط قد تقفز لـ100 دولار خلال الأشهر المقبلة
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الأربعاء 24 نوفمبر 2021 07:54 مساءً
بقيمة 10 مليارات دولار .. الإمارات تعلن عن صندوق لدعم الاستثمارات في تركيا
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الأربعاء 24 نوفمبر 2021 07:54 مساءً
"آل زعير" يفوز بالمركز الأول على مستوى جامعة الأمير سطام بفيلمه "نقطة تحول"
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الأربعاء 24 نوفمبر 2021 07:54 مساءً
مدير "تعليم محايل" يعتمد صرف 50 مليون ريال مكافآت للطلاب والطالبات
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الأربعاء 24 نوفمبر 2021 07:54 مساءً
الاتجاه سيكون للشقق.. اقتصادي لـ"سبق": هناك سقف أعلى لأسعار العقار لن نتجاوزه
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الأربعاء 24 نوفمبر 2021 07:54 مساءً
غدًا.. انطلاق مهرجان "كريزي ووتر" بـ5 فعاليات ترفيهية
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الأربعاء 24 نوفمبر 2021 07:54 مساءً
بشرى سارة للمواطنين.. التموين: «لا زيادة في أسعار السلع الفترة المقبلة»
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الأربعاء 24 نوفمبر 2021 07:46 مساءً
مستشارة الرئيس السوري تنقل تحيات الأسد لسلطان عمان
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الأربعاء 24 نوفمبر 2021 07:46 مساءً
الخارجية الفلسطينية تطالب بتصنيف «منظومة الاستيطان» تنظيما إرهابيا
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الأربعاء 24 نوفمبر 2021 07:46 مساءً
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فيديو اليوم السابع
أخطر ٣ كلاب فى مصر المذيع نجا بأعجوبة من هجوم.. نسبة النجاة منهم 0%.. والجوازة ب ٢٥ ألف جنيه
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 13 نوفمبر 2021 03:28 مساءً
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