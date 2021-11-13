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رئيس الوزراء اللبناني: الخزينة غير قادرة على تحمل الدعم
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السبت 20 نوفمبر 2021 07:54 مساءً
الرئيس اللبناني: ننشد أفضل العلاقات مع دول الخليج
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السبت 20 نوفمبر 2021 07:54 مساءً
"النيابة العامة": يحظر ممارسة أي أساليب احتيالية بقصد الحصول على "معاش الضمان"
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السبت 20 نوفمبر 2021 07:51 مساءً
هجوم على مركز أمني يخلف 5 قتلى من "طالبان"
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السبت 20 نوفمبر 2021 07:51 مساءً
"العين الحارة" بالليث.. واجهة سياحية واستشفائية تفتح أبوابها بعد 60 يومًا
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السبت 20 نوفمبر 2021 07:51 مساءً
"نقاء" و"الموارد البشرية" توقِّعان اتفاقية تعاون لمكافحة التدخين
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السبت 20 نوفمبر 2021 07:51 مساءً
سعفان: تحويل 2.1 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
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السبت 20 نوفمبر 2021 07:43 مساءً
تحويل حي السلام بأسوان إلى منطقة جاذبة للتنمية
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السبت 20 نوفمبر 2021 07:43 مساءً
الأرصاد: تجدد الأمطار الغزيرة على القاهرة الكبرى خلال ساعات
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السبت 20 نوفمبر 2021 07:43 مساءً
مصطفى مدبولي: مدينة الفنون والثقافة تستهدف بناء البشر قبل الحجر
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السبت 20 نوفمبر 2021 07:43 مساءً
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فيديو اليوم السابع
مدير المدرسة مات فى طابور الصباح.. تفاصيل واقعة الوفاة وحزن العاشر من رمضان على شهيد العلم
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فيديو اليوم السابع
السبت 13 نوفمبر 2021 03:28 مساءً
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