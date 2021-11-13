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سعيدة صبح عميدة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات في الإسكندرية

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سعيدة صبح عميدة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات في الإسكندرية سعيدة صبح عميدة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات في الإسكندرية

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أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر، قرارًا بتكليف الدكتورة سعيدة محمد صبح، أستاذ ورئيس قسم اللغويات، وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بمحافظة الإسكندرية السابق، لشئون التعليم والطلاب؛ للعمل بعمل عميد الكلية الجديد،وذلك خلفا للدكتور إيمان الشماع.

ووجهت العمدية الجديدة، الشكر الى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على ثقته الكبيرة في اختيارها عميدا جديدا للكلية.

وفى سياق متصل، استقبلت الكلية قافلة طبية لتيسير إجراءات تلقي لقاح لمنتسبيها، وكان في مقدمة متلقي اللقاح أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والموظفين والموظفات بالكلية، وسط إقبال كثيف من الطالبات، حيث كانت القافلة على النحو الآتي: إعطاء الجرعة الثانية لمن سبق له أخذ الجرعة الأولى بالكلية، وإعطاء الجرعة الأولى لمن قام بالتسجيل على موقع وزارة الصحة أثناء وجود القافلة.

المصرى اليوم

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