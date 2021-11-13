أخبار عاجلة

رئيس الوزراء اللبناني: الخزينة غير قادرة على تحمل الدعم -
الرئيس اللبناني: ننشد أفضل العلاقات مع دول الخليج -
"النيابة العامة": يحظر ممارسة أي أساليب احتيالية بقصد الحصول على "معاش الضمان" -
هجوم على مركز أمني يخلف 5 قتلى من "طالبان" -
"العين الحارة" بالليث.. واجهة سياحية واستشفائية تفتح أبوابها بعد 60 يومًا -
"نقاء" و"الموارد البشرية" توقِّعان اتفاقية تعاون لمكافحة التدخين -
سعفان: تحويل 2.1 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن -
تحويل حي السلام بأسوان إلى منطقة جاذبة للتنمية -
الأرصاد: تجدد الأمطار الغزيرة على القاهرة الكبرى خلال ساعات -
مصطفى مدبولي: مدينة الفنون والثقافة تستهدف بناء البشر قبل الحجر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

شكوى لصندوق مكافحة المخدرات تقود للكشف عن 7 حالات إيجابية بمؤسسة حكومية

Print
شكوى لصندوق مكافحة المخدرات تقود للكشف عن 7 حالات إيجابية بمؤسسة حكومية شكوى لصندوق مكافحة المخدرات تقود للكشف عن 7 حالات إيجابية بمؤسسة حكومية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الخط الساخن «16023» لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي شكوى عن وجود موظف بإحدى المؤسسات الحكومية يتعاطى المواد المخدرة ،وتم نزول حملة من اللجنة المنوطة بشكل مفاجئ في اليوم التالي من تلقى الشكوى،وإجراء تحاليل الكشف عن تعاطى المخدرات لجميع العاملين المتواجدين بالمؤسسة والبالغ عددهم 229 موظف ،وتبين 7 حالات إيجابية يتعاطون للمواد المخدرة «حشيش ،ترمادول» منهم الموظف محل الشكوى وتم تحرير محاضر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

يأتي ذلك بالتزامن مع إصدار قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وفصل الموظف المتعاطي للمخدرات، والذى سيتم تطبيقه اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل، حيث سيتم تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة وتتمثل في وجود ممثل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وممثل من الأمانة العامة للصحة النفسية وأيضا ممثل من مصلحة الطب الشرعى، ويتم سحب عينة استدلالية، وإذا تبين إيجابية العينة يتم تحويلها إلى معامل وزارة الصحة والسكان للتأكد بشكل قاطع بثبوت إيجابية العينة، وعدم وجود أي تفاعلات دوائية للتأثير على نتيجة العينة، كما أتاح القانون للموظف في حالة ثبوت إيجابية العينة التقدم بتظلم لممثل مصلحة الطب الشرعي، ويتم تحليل العينة من خلال مصلحة الطب الشرعي حتى يتم التأكد بشكل كبير من تعاطى الموظف للمخدرات أم لا، حيث يضمن القانون للموظف كافة حقوقه‪.‬

جدير بالذكر بأن 400 ألف موظف خضعوا للكشف عن تعاطى المخدرات في الفترة من مارس 2019، وحتى أغسطس 2021 في مختلف الوزارات ،وكذلك في المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكافة المحافظات، وانخفضت نسبه التعاطى إلى 1.5% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف ومن ثبت تعاطيه للمواد تم إحالته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ،واعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل سيتم تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطى للمواد المخدرة مع التأكيد بأن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان «16023» ،ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة خلال نزول حملات الكشف بشكل مفاجيء سيتم تطبيق القانون عليه .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ جنوب سيناء يلتقي سفير ناميبيا في إطار الترويج السياحي للمقاصد السياحية

محافظ جنوب سيناء يلتقي سفير ناميبيا في إطار الترويج السياحي للمقاصد السياحية

التعليم: 25 ألف فرصة عمل بمشروع الضبعة.. و4 آلاف طالب تقدموا لاختبارات المدرسة النووية

التعليم: 25 ألف فرصة عمل بمشروع الضبعة.. و4 آلاف طالب تقدموا لاختبارات المدرسة النووية

أهمها رأس محمد والقصير.. مصر ثاني أفضل وجهة للغوص الترفيهي في العالم

أهمها رأس محمد والقصير.. مصر ثاني أفضل وجهة للغوص الترفيهي في العالم

يوم عاصف فى كفر الشيخ.. المحافظ: سقوط أعمدة إنارة وأشجار دون وقوع إصابات

يوم عاصف فى كفر الشيخ.. المحافظ: سقوط أعمدة إنارة وأشجار دون وقوع إصابات