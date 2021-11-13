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إجراءات قانونية ضد المعتدين على المياه الجديدة في العريش

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إجراءات قانونية ضد المعتدين على شبكة المياه الجديدة في العريش إجراءات قانونية ضد المعتدين على المياه الجديدة في العريش

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أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد المعتدين على المياه الجديدة بالعريش.

وقالت الشركة، في بيان، اليوم : «استكمالاً لأعمال تشغيل شبكة المياه الجديدة بمدينة العريش، ونظراً لتلاحظ قيام العديد من المواطنين بالتعدي على خطوط المياه، وكذا قيام آخرين بتشغيل الخطوط الجديدة وربطها بالخطوط القديمة، الأمر الذي يتسبب في فقد كميات كبيرة من مياه الشرب، سيتم- اعتبارًا من الغد- مرور لجان مكافحة التعديات وإزالتها على أحياء المدينة المختلفة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ورادعة ضد المتعدين، ومن صور التعدي التوصيل بدون اشتراك رسمي، وتوصيل مياه من الخطين (القديم والجديد)، ورفع أو عدم تركيب وتثبيت العداد المنصرف من الشركة، واستخدام المياه في غير الغرض المخصصة من أجله».

المصرى اليوم

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