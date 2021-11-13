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ضبط 12 طربة حشيش بحوزة شخص في الغردقة

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ضبط 12 طربة حشيش بحوزة شخص في الغردقة ضبط 12 طربة حشيش بحوزة شخص في الغردقة

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تمكنت مباحث قسم شرطة ثان الغردقة من ضبط شخص بمنطقة العرب بالغردقة بحوزته 12 طربة حشيش مخدر، تزن حوالي كيلو ونصف، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وكشفت التحقيقات الاولية تلقي اللواء محيي سلامة، مدير امن البحر الأحمر اخطارا، من اللواء اشرف البيلي مدير مباحث المديرية، يفيد بقيام شخص يدعى «أ. ح» بمنطقة العرب بالغردقة بالاتجار في المواد المخدرة، وأمر بتشكيل فريق بحث وضبط المتهم. وشكل فريق بحث بقيادة المقدم مصطفي حلمي، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، وتمكن الرائد هشام عبدالجواد معاون مباحث قسم شرطة ثان الغردقة من ضبط المتهم وبحوزته 12 طربة حشيش مخدر تزن كيلو ونصف.

تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المصرى اليوم

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