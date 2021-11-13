رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مستشفى السويس الجامعي وكلية الطب

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال تطوير مستشفى السويس الجامعي، وكلية الطب بجامعة السويس.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، أن المستشفى كانت تابعة لوزارة الصحة، وتم نقلها إلى جامعة السويس على قطعة أرض تبلغ مساحتها 40 ألف م2، مكونة من ثلاثة مبان، وهي المبنى الرئيسي، ويتكون من دور بدروم ودور أرضي، وتم إضافة دور ثاني للمستشفى بإجمالي ارتفاع يبلغ 13.40 م، بالإضافة إلى مبنى المستشفى ويحتوي على 260 سرير إقامة، و15 غرفة للعمليات الجراحية، و22 سرير غسيل كلوي، و23 سرير عناية مركزة، و25 حضّانة، و17 عيادة خارجية، بجانب 6 معامل وأشعة، كما تضم مستشفى السويس الجامعي مبنى الخدمات، والذي يتكون من دور أرضي وأول وثان يشمل غرف الكهرباء، والمحولات، وسكن الأطباء والتمريض.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروع تطوير المستشفى، فأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من أعمال التدعيم والترميم لمبنى المستشفى، كما تم الانتهاء من إضافة الدور الثاني لهذا المبنى بالكامل، إلى جانب الانتهاء من أعمال إنشاء مبنى الخدمات ومبنى خزان المياه والحريق.

كما تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية للمنطقة ( Zone A )، والتي تضم جناح العيادات الخارجية بمسطح إجمالي يبلغ 8354 م2، كما تم الانتهاء من تشطيب العيادات الخارجية وعددها 17 عيادة، والصيدلية، وجار العمل بقسم الغسيل الكلوي بالدور الأرضي للمنطقة ( A Zone )، كما يتم حاليا استكمال الأعمال بقسم النساء والتوليد والإقامة بالدور الأول بنفس المنطقة، إلى قسم الحروق والإقامة بالدور الثاني.

وفيما يتعلق بكلية الطب بجامعة السويس، أشار وزير التعليم العالي إلى أن كلية الطب بجامعة السويس، الواقعة بحي عتاقة، تعد من أولى كليات المجمع الطبي، والتي تهدف إلى إعداد الكوادر الطبية المدربة بشكل مميز على تقديم خدمة أفضل لسكان منطقة القناة، مشيرا إلى أن الدراسة بدأت في كلية الطب عام 2018، وتضم33 قسما، ويصل عدد الطلاب بها إلى 880 طالبا.

كما أشار الوزير إلى أن الكلية تضم أقسام ومعامل الهستولوجي والفسيولوجي والباثولوجي، وطب المجتمع والتعليم الطبي، وقاعات التدريس، كما تضم أقسام الميكروبيولوجي والطفيليات والفار ماكولوجي والكيمياء الحيوية والطب الشرعي والسموم، إلى جانب معمل المهارات الإكلينيكية، وقسم الباطنة العامة والخاصة وقسم الأطفال وطب الأسرة، فضلا عن أقسام الجراحة العامة والجراحات الخاصة، وقسم النساء والتوليد، ووحدة الجودة، إلى جانب مكتبة إلكترونية، ومعامل حاسب آلي، ومشرحة لقسم التشريح.

وخلال جولته بأرجاء الكلية، أجرى رئيس الوزراء حوارا وديا مع بعض طلاب الفرقة الثانية، قدم خلاله التشجيع للطلاب على بذل جهودهم لتحقيق التفوق العلمي بالدراسة.