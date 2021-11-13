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حذر نجم الكرة المصرية السابق أحمد حسام ميدو، من خطورة استبعاد لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك طارق حامد من صفوف منتخب مصر.

وتعادل منتخب مصر أمس الجمعة مع نظيره منتخب أنجولا في المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرض ملعب الأخير بالعاصمة الأنجولية لواندا ضمن الجولة الخامسة من مشوار التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

ولم يضم البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر طارق حامد في معسكر المنتخب الحالي لمواجهتي أنجولا والجابون، في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وكتب أحمد حسام ميدو عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: تأهلنا للمرحلة الثانية من التصفيات طبيعي ولكن المنتخب من غير لاعب رقم 6 بيعرف يقطع الكورة.. أمام فرقة كبيرة هنزعل جامد!!.

وأضاف ميدو: طارق حامد لا بديل له في منتخب مصر، والنني والسولية لعيبة كويسة جدًا، بس لعبهم جنب بعض هيظلمهم هما الاتنين.

ويواجه منتخب مصر نظيره الجابون في الجولة السادسة والأخيرة من مشوار التصفيات يوم الثلاثاء المقبل.