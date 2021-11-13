وزير الزراعة يكلف «بحوث الصحراء» بتكثيف البحوث المتعلقة بمواجهة التغيرات المناخية

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وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التهنئة للعاملين في المركز بمناسبة مرور 70 عاما على إنشائه كأول مركز متخصص في المنطقة لأبحاث الصحراء ومشيدا بجهود باحثي المركز في خدمة الزراعة المصرية وأكد على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير البحث العلمي التطبيقي الذي يسهم في خدمة المجتمع والتعامل مع التحديات الجديدة التي تواجه الدولة المصرية.

وطالب «القصير»، خلال رئاسته لمجلس إدارة مركز بحوث الصحراء بحضور الدكتور عبدالله زغلول رئيس المركز والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور محمود صقر رئيس اكاديمية البحث العلمي والدكتور محمد الشحات مدير هيئة التعمير والتنمية الزراعية وعدد من قيادات مركز بحوث الصحراء الباحثين بإيجاد حلول عملية للتعامل مع ظاهرة التغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل الزراعية وأيضا استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور والشتلات التي تناسب البيئات الصحراوية وكذلك الاهتمام بالبحوث التطبيقية التي تتعامل مع التصحر وملوحة التربة والمياه والفقر المائي ونظم الري الحديث.

ووجه وزير الزراعة أيضا مركز بحوث الصحراء الاهتمام بالمناطق الرعوية وتنمية المراعي والوديان والتعامل مع الآبار وحصد مياه الأمطار والسيول وتحسين السلالات للثروة الحيوانية التي تتأقلم مع المناطق الحدودية والصحراوية، مشددا على ضرورة وجود آليات عملية واضحة المعالم والتطبيق وخلال فترات زمنية محددة مع معايير لرقابة وتقييم الأداء مؤكدا أنه لا مجال للبحوث النظرية التي لا تفيد الوطن.

ومن ناحيته استعرض الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء جهود المركز خلال الفترة الماضية في المحافظات الحدودية وخدمة التجمعات البدوية مشيرا إلى دور المركز في مكافحة التصحر وتنمية المناطق الرعوية والمشاركة في البرنامج القومي لإنتاج التقاوي ومراكز تجميع الألبان وتوزيع البذور والتقاوي والشتلات مجانا على المزارعين في هذه المناطق كما استعرض جهود المركز في مجال تحلية المياه وكذلك دور المحطات البحثية المنتشرة في المناطق الصحراوية.

وأشار «زغلول»، خلال الاجتماع بحضور وزير الزراعة إلى المشروعات البحثية المشتركة مع أكاديمية البحث العلمي ومركز البحوث الزراعية والهيئات الدولية وأيضا جهود المركز في استخدام نظم الري الحديث في جميع المحطات والمزارع التابعة له.

وبحث مجلس إدارة مركز بحوث الصحراء خلال الإجتماع بعض الموضوعات الإدارية والمالية الخاصة بالعاملين والباحثين في مركز بحوث الصحراء.

وعقب الاجتماع إفتتح وزير الزراعة معمل زراعة أنسجة النخيل التابع لمركز بحوث الصحراء والذي يهدف إلى إنتاج أصناف نخيل البرحي والمجدول المتميزة والحصول على شتلات خالية من الأمراض والاصابات الحشرية وقليلة استهلاك المياه بالإضافة إلى أنها شتلات اقتصادية وتناسب البيئات الصحراوية.