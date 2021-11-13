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«كان هيشيل منة بس رفضت».. محمود المهدي يرد على محمد نجاتي بسبب مشهد «جس النبض»

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«كان هيشيل منة بس رفضت».. محمود المهدي يرد على محمد نجاتي بسبب مشهد «جس النبض» «كان هيشيل منة بس رفضت».. محمود المهدي يرد على محمد نجاتي بسبب مشهد «جس النبض»

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رد الفنان الشاب محمود المهدي، زوج الفنانة الشابة منة عرفة، على تصريحات الفنان محمد نجاتي بشأن الخلاف الذي وقع بينهما بسبب مشهد يجمع منة بنجاتي ضمن أحدات مسلسل «فيلا 101».

وقال «المهدي» في عبر خاصية «الأستوري»، بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»: «الموضوع خد أكبر من حجمه بزيادة، بيتقال إن في مشهد بسبب إنه كان بيقيس نبض إيد منة، وهي رفضت، وكان دة سبب الخلاف وأدى للإنفصال، مفيش الكلام دة خالص».

وتابع: «المشهد أصلا كان عبارة عن إن هي تتشال وهي رفضت إنها تتشال، وإحنا بنتكلم من الأول مع المنتج والمخرج إن مفيش مشاهد بوس، مفيش أحضان، ومفيش شيل، وهي حاطة قواعد، زي أي فنانة محترمة».

وأضاف: «إحنا مش لازم نوصل الفن بطريقة وحشة، ممكن نوصله بطريقة محترمة، واحنا في مجتمع شرقي المفروض نراعي دة».

يشار إلى أن منة عرفة ومحمود المهدي عقدا قرانها يوم 30 يونيو الماضي، بعد فترة خطوبة امتدت لبضعة أشهر.

المصرى اليوم

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