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اتفاقية شراكة لإنشاء وتجهيز مبنى الكلى والعيادات الخارجية بمستشفى القويعية
-
الاثنين 22 نوفمبر 2021 07:54 مساءً
رئيس مركز الغايل بتهامة قحطان يستقبل وفد بلدية ظهران الجنوب
-
الاثنين 22 نوفمبر 2021 07:54 مساءً
وزير الإعلام يكرِّم برنامجَيْ "شباب الرؤية" و"سعودية" من إذاعة جدة
-
الاثنين 22 نوفمبر 2021 07:54 مساءً
المملكة تختار "حد الطار" لتمثيلها في مسابقة الأوسكار
-
الاثنين 22 نوفمبر 2021 07:54 مساءً
18 مركزًا صحيًا بصحة الطائف تحصل على شهادة الاعتماد من "سباهي"
-
الاثنين 22 نوفمبر 2021 07:54 مساءً
تغريم 457 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 24 محلاً ومقهى في سوهاج
-
الاثنين 22 نوفمبر 2021 07:46 مساءً
ضبط استوديو مخالف يعقد ورش تمثيل دون تصريح بالدقي
-
الاثنين 22 نوفمبر 2021 07:46 مساءً
المارد يحبط عودة الفلاحين .. الأهلي ينتصر على غزل المحلة في لقاء مثير
-
الاثنين 22 نوفمبر 2021 07:46 مساءً
«أمطار مستمرة بلا توقف».. الأرصاد تكشف موعد انتهاء المنخفض الجوي وتحسن الطقس
-
الاثنين 22 نوفمبر 2021 07:46 مساءً
حسام حسن يغيب عن مباراة الأهلي وسموحة
-
الاثنين 22 نوفمبر 2021 07:46 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
خطوة كبيرة في مساعدة مرضى قصور القلب.. رجل يصبح أول مريض يخضع لعلاج تجريبي
فيديو
cnn arabic
السبت 13 نوفمبر 2021 03:16 مساءً
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