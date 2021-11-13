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استمرار هطول الأمطار على جدة حتى يوم غد الأحد

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استمرار هطول الأمطار على جدة حتى يوم غد الأحد استمرار هطول الأمطار على جدة حتى يوم غد الأحد
أكد مدير إدارة الطوارئ والإنذار المبكر في مركز الأرصاد عبدالرحمن الزهراني استمرار هطول الأمطار ليوم غد على منطقة جدة، وتوقعات أن تؤثر على العاصمة المقدسة و أجزاء من محافظة الطائف.

وأضاف أن الحالة المطرية حاليا في جدة تتركز على الجنوب، مبينا أن فرص هطور الأمطار تتضمن الشريط الساحلي الغربي وعلى مناطق تشمل تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

وهطلت اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من محافظة جدة، شملت وادي مريخ، وقويزة، وهدى الشام، ووسط المدينة وغربها وشمالها.

وكان مركز الأزمات والكوارث بـإمارة مكة قد أهاب بالجميع أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه

نظرا لتعرض محافظة جدة والمحافظات المجاورة لحالة مطرية اليوم السبت وغدا الأحد حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.


الوطن السعودية

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