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هل يرحل كارتيرون لو خسر من الاسماعيلي بعد عرض السد القطري؟ لجنة تجيب

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هل يرحل كارتيرون لو خسر من الاسماعيلي بعد عرض السد القطري؟ لجنة الزمالك تجيب هل يرحل كارتيرون لو خسر من الاسماعيلي بعد عرض السد القطري؟ لجنة تجيب

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اعلنت اللجنة المؤقتة بنادي برئاسة حسين لبيب تمسكها بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول واستمراره في منصبه حتي في حالة تعثر الفريق أمام الاسماعيلي في الجولة المقبلة ببطولة الدوري خصوصا بعدما نما الي علم اللجنة توصل كارتيرون لاتفاق مع نادي السد القطري الذي سبق واعلن رغبته في ضم كارتيرون، خصوصا بعد رحيل كارتيرون .

وأكدت اللجنة أن موقفها من كارتيرون واضح ولو كان هناك أي نية لرحيله لقررنا ذلك بعد خماسية القمة أمام الأهلي لكننا جددنا الثقة في الجهاز الفني مباشرة بعد المباراة للحفاظ علي الاستقرار الفني للفريق.

واستقرت اللجنة المؤقتة علي علي تدعيم الجهاز المعاون لكارتيرون بعنصر خبرة مصري لمساعدته في مهمته حيث دخلت اللجنة في مفاوضات مع أحمد الكاس المدير الفني السابق نجم الزمالك السابق لتولي منصبي مدير الكرة والمدرب العام خلفا لأسامة نبيه، وهو ما رحب به الكأس لكن الأمر لم يحسم رسميا حتي هذه اللحظة حيث تنتظر اللجنة موافقة مكتوبة من كارتيرون علي إضافة الكأس لجهازه

المصرى اليوم

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