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فتح الصيد في البحر المتوسط بمدينة العريش اعتبارًا من أول ديسمبر المقبل

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فتح الصيد في البحر المتوسط بمدينة العريش اعتبارًا من أول ديسمبر المقبل فتح الصيد في البحر المتوسط بمدينة العريش اعتبارًا من أول ديسمبر المقبل

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قال المهندس سامى الهوارى رئيس منطقة الثروة السمكية بشمال سيناء، أنه تقرر فتح المنطقة غرب ميناء العريش البحرى أمام الصيادين لممارسة الصيد في البحر المتوسط اعتبارا من أول ديسمبر المقبل .

وأضاف الهواري، أنه سيتم السماح بالصيد في البحر المتوسط وفقًا لعدد من الضوابط والشروط التي حددتها الجهات المعنية، لافتًا إلى السماح بالصيد في منطقة غرب ميناء العريش، ومنع الصيد في منطقة شرق الميناء.

وطالب الهواري الصيادين بالتوجه إلى مكتب المصايد بالعريش لتجديد ترخيص المركب، بعد استيفاء الاوراق والمستندات المطلوبة.

المصرى اليوم

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