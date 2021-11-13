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صدمة في بسبب حمدي الونش.. تعرف علي التفاصيل

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صدمة في الزمالك بسبب حمدي الونش.. تعرف علي التفاصيل صدمة في بسبب حمدي الونش.. تعرف علي التفاصيل

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تسود حالة حالة من القلق والارتباك داخل صفوف الفريق الكروي الأول بنادي حول مصير محمود حمدي الونش بعد تجدد شكواه من بعض الألآم في غضروف الركبة الاصابة القديمة التى عاني منها اللاعب منذ فترة ورفض اجراء العملية للحفاظ علي مكانة في التشكيلة الأساسية للمنتخب الموسم الماضي.

ويسابق الجهاز الطبي لنادي الزمالك برئاسة الدكتور محمد أسامة الزمن لإجراء الفحوصات والاشعة اللازمة للونش خلال الفترة المقبلة لحسم مصيره ومدي حاجته لإجراء عملية جراحية في الغضروف من عدمه، خصوصا بعدما خرج اللاعب من قائمة الأخيرة لمباراة انجولا للايقاف من جهة ووللاصابة من جهة أخري.

ويسعي الجهاز الطبي لمنتخب لتجهيز الونش من أجل مباراة الجابون المقبلة التى كان مقررا ان يشارك فيها الونش.

وعلمت «المصري اليوم» ان محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي يضع التدخل الجراحي واجراء غضروف الركبة للونش كخيار أخير نظرا لحاجة الفريق لجهوده في تلك المرحلة الصعبة، وسيسعي الجهاز الطبي لتأهيل اللاعب دون الحاجة للجراحة بعد خضوعه لأشعة وفحوصات جديدة.

وقرر محمد اسامة طبيب الفريق اخضاع الونش لاشعة وفحوصات جديدة عقب عودته من المنتخب لحسم مصيره.

المصرى اليوم

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